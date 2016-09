Mit einer Party ist die landesweite Leseclubaktion "Heiß auf Lesen" zu Ende gegangen. Ihr Ziel war es, dass die Kinder während der Ferien mindestens drei Bücher lesen und sich mit anderen Bücherfans treffen, um am Ende eine Urkunde zu erhalten und an einer Verlosung teilzunehmen. In Albstadt waren die rund 50 Teilnehmer zwischen neun und 14 Jahren mit Feuereifer bei der Sache: In den sechs Wochen lasen sie knapp 300 Bücher, und die wöchentlichen Clubtreffen waren mit 15 bis 30 Teilnehmern stets gut besucht. Die meisten lasen in den Sommerferien zwischen drei und zehn Büchern, neun Teilnehmer waren mit zehn bis 20 Büchern dabei, und die beiden eifrigsten schafften sogar mehr als 20 Bücher. So durften sich die fleißigen Leser am Ende auf eine spannende Tombola mit Preisen freuen. Dank der Unterstützung durch mehrere ortsansässige Einzelhändler und Unternehmen ging keiner der Teilnehmer mit leeren Händen nach Hause. Weil der Leseclub ein so großer Erfolg war, wird es auch 2017 wieder heißen: "Heiß auf Lesen" – ab in die Stadtbücherei.