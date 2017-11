Albstadt Heinz Rühmann lässt schön grüßen

Albstadt-Tailfingen. Ein Geruch von "Feuerzangenbowle" lag über der Lutherschule, als der Vorsitzende des Fördervereins der Schule, Roland Dötzer, dessen Hauptversammlung in der Mensa des Grundschulcampus eröffnete. Dabei schlüpfte der redegewandte Vereinschef in die Rolle Heinz Rühmanns respektive des Schülers Pfeiffer und kommentierte, während die Feuerzangenbowle köchelte und der Zuckerhut brannte, analog zu den Filmszenen das abgelaufene Vereinsjahr. Er erinnerte an die Bezuschussung der Skiausfahrt an den Sonnenkopf, an die neue Tischtennisplatte für den Pausenhof, an die Leichtathletik-Bundesjugendspiele, bei denen die Sportler mit Brezeln und Melonen versorgt wurden, und an den Besuch des Nikolaus im Advent.