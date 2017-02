Sigmaringen. Rettungssanitäter forderten am Freitag gegen 23.15 Uhr die Polizei an, da es in der Erstaufnahmeeinrichtung zu einer Auseinandersetzung gekommen war, bei der ein 25-Jähriger von einem 28-jährigen Landsmann mit einem Messer attackiert wurde. Ersten Ermittlungen zufolge, schlug der 28-Jährige mit dem Griff des Messers zu und benutzte die Klinge dabei nicht. Der leicht verletzte 25-Jährige wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht, welches er bereits nach kurzer Behandlungsdauer wieder verlassen durfte. Die Ermittlungen zu den Hintergründen des Streits dauern an.