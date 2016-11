Albstadt Haus und Hausherrin als Kunstwerke

Lokale Persönlichkeiten wie die Älbler Schäferin Catrin Kramer und Karoline Gräfin Schenk von Stauffenberg, die Mutter der Brüder Claus und Berthold, hat Peter Krimmel meisterhaft porträtiert – Letztere nach einem Foto, das sein Vater 1955 im Schloss in Lautlingen aufgenommen hatte. In dem Querschnitt von Krimmels Schaffen in der Ausstellung ist zudem ein Stillleben zu sehen, in dem sich der Künstler mit dem "schwierig darzustellenden Material Glas" auseinandersetze, was Ingrid Helber einigen Respekt abnötigte.

Hannelore Eden hingegen hält mediterrane Landschaften und Urlaubsstimmung fest, verwendet warme Farben und kalt-warme Kontraste – außer bei ihrem weißen Engel vor blauem Hintergrund, der sich ganz seinem Betrachter zuwendet. Sylvia Binder hingegen haben es Blumen, Stillleben und Tiere angetan wie der "schlafende Kater", den selbst Franz Marc "kaum besser hätte zeichnen können", wie Helber meint.

Für Michael Wendel ist seine Kunst eine Herzenssache

Einer Herzenssache hat sich Michael Wendel gewidmet, der für seine Holzkunst und Holzdrucke bekannt ist und diesmal vier Skulpturen als "Huldigung an das weibliche Geschlecht" geschaffen hat, die allesamt ein Herz in oder auf sich tragen. Faszinierend ist der "Ausdruck" eines Gesichts, so der Titel des Holzschnitts, in dem Wendel Arroganz zum Thema macht – buchstäblich in allen erdenklichen Farben.

Kontrastprogramm dazu bei der Vernissage war Hansi Boss, der mit fröhlicher Miene, wie immer, die Vernissage musikalisch umrahmte.

Die Werke des 17. Albstädter Bilderbogens sind zu den üblichen Öffnungszeiten im Restaurant "Apfelbaum" in der Langwatte zu sehen. Der Eintritt ist frei.