Albstadt Hauptsache gesund

Mit Leven und den Lehrern haben die Schüler ein gesundes Müsli hergestellt, das am Schulverpflegungstag schon ab 7 Uhr in der Mensa probiert werden durfte. Die Schüler mischten Müsli, Milch, Joghurt, Quark und Obst und gingen gestärkt in die erste Schulstunde.

Für das Pausenvesper wurden in jeder Klasse gesunde Zebrabrote, Obst- und Gemüsespieße zubereitet. Die Schüler schnitten und strichen, dekorierten die fertigen Brote und Spieße und verspeisten sie anschließend gemeinsam. Einige Schülerinnen der Klasse 4 trafen sich in der Mensa und halfen, das Mittagessen vorzubereiten. Auf dem Speiseplan standen Geflügelburger mit Rohkost, Kräuterkartoffeln mit Quark sowie Apfelkompott mit Quarkcreme. Sie schnitten Gemüse, zupften Salat und rührten Quark. Die Koch-AG hatte für die gesunden Burger am Mittwoch das Ketchup zubereitet.

Endlich war die Schulglocke zu hören und alle trafen sich zum gemeinsamen Start in der Aula. Rektorin Barbara Koch begrüßte alle Teilnehmer, auch die Vertreter der Stadt Albstadt, und die Schüler rappten den Mensasong. Vor dem gesunden Mittagessen gab es noch Gedichte und Anspiele. An 14 Stationen durften die Schüler beim Quiz raten, Apfelsaft machen, sägen, Fühl- und Hörmemory spielen, sahen Filme zum Thema, arbeiteten mit Pappmaschee, hörten Märchen, testeten ein Energiemodul und erlebten Spiel und Spaß auf dem Pausenhof – bei allem gab es viel über gesunde Ernährung zu erfahren.