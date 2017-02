Albstadt Haufenweise Treppchenpreise

In der Kategorie "Klavier Solo" war die Musik- und Kunstschule mit drei Teilnehmern vertreten: in der Altersgruppe 1b erreichte Helena Conzelmann mit 18 Punkten einen zweiten Preis, Lukas Hoffmann in der Altersgruppe drei mit 17 Punkten ebenfalls einen zweiten Preis und Jan Luka Diebold in der Altersgruppe vier mit 23 Punkten einen ersten Preis. Damit löste er die Fahrkarte zum Landeswettbewerb.

In der Kategorie "Streicherensemble – gleiche Instrumente" holte sich das Violinenquartett mit Emily Diebold, Melina Kazemi, Johanna Lina, Kiesinger und Emilia Carlotta Rudnitzki in der Altersgruppe 1b mit 24 Punkten einen ersten Preis. Aus Altersgründen war der Regionalwettbewerb für diesmal allerdings die Endstation für die Mädchen. Das Celloduo Friederike Beuchel/Vinzent Schuler erreichte in Altersgruppe zwei mit 23 Punkten einen ersten Preis und das Violinduo Nina Assadollahniajami und Sarah Schumacher in Altersgruppe vier mit 24 Punkten einen ersten Preis. Beide Duos haben sich für den Landeswettbewerb qualifiziert.

In der Kategorie "Streicherensemble – verschiedene Instrumente" durfte sich das Duo Emma Schuler und Nele Bech mit 22 Punkten über einen ersten Preis freuen und das Streichtrio mit Carla Klein, Ronja Schaub und Sebastian Triebener – er kommt von der Jugendmusikschule Balingen – erzielte mit 23 Punkten einen ersten Preis und fährt zum Landeswettbewerb.

Für die Ausbildung der erfolgreichen Schüler zeichnen die Lehrkräfte Lisa Livingston (Gesang), Anna Tkatchouk (Violine), Diana Poppei (Violine, Viola) Hans-Hinrich Renner (Violoncello), Hans-Peter Merz und Wolfgang Brandner (Klavier) verantwortlich.

Wer ein Instrument erlernen möchte, kann sich informieren und eine kostenlose Schnupperstunde vereinbaren unter Telefon 07431/47 26 oder unter der E-Mail-Adresse muks@albstadt.de.