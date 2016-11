Albstadt Hat Professor Lösungen vorab verraten?

Wie Rektorin Ingeborg Mühldorfer auf Anfrage des Schwarzwälder Boten bestätigte, wirft ein Albstädter Informatik-Professor einem anderen vor, er habe den Teilnehmern einer Lehrveranstaltung im Wintersemester 2014/15 bereits vor ihrer Klausur die Prüfungsfragen samt Lösungen zukommen lassen und ihnen gestattet, die Unterlagen in der Klausur zu verwenden. Außerdem habe er Forderungen nach Notenkorrekturen überaus bereitwillig stattgegeben.

Die Hochschule, so Mühldorfer, habe diese Vorwürfe und den Vorgang geprüft und sei zu dem Ergebnis gelangt, dass alles mit rechten Dingen zugegangen sei: Der angeschuldigte Kollege habe den Studenten während der Veranstaltung in der Tat einen Fragenkatalog präsentiert, doch sei dieser vier- bis fünfmal so umfangreich gewesen wie jener der Klausur und habe auch keine Lösungen enthalten. Die Studenten hätten sich also schon selber bemühen müssen und auch nicht gewusst, welche Fragen sie in der Klausur erwarteten.

"Ankläger" aus der Professorenschaft bestreitet das deutlich