Ihr Jahresausflug hat die Rentner der ehemaligen Ebinger Firma Hartner in den Schwarzwald geführt. Erstes Ziel war das Freilichtmuseum Vogtsbauernhof in Gutach. Nachdem sich die 46 Teilnehmer mit einem Schwarzwälder Bauernvesper gestärkt hatten, erkundeten sie das Freilichtmuseum, ehe es weiter ging zum Triberger Wasserfall, einem grandiosen Naturschauspiel. Nach einem Stadtbummel durch Triberg ging es weiter nach Unterkirnach, wo in einem urigen Lokal der gemütliche Abschluss stattfand. Der Dank der Teilnehmer galt den Organisatoren Gerhard Haasis, Elka Auer und Frieder Kemmler für den gelungenen, erlebnisreichen Ausflug. Foto: Born