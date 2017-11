Albstadt Harfe und Orgel als weihnachtliches Duo

Albstadt-Ebingen. Adventsmusik erklingt am Sonntag, 3. Dezember, ab 17 Uhr in der Thomaskirche. Dort spielt die Harfenistin Agnes Märker aus Nagold, die in Ebingen keine Unbekannte mehr ist, da sie in den vergangenen Jahren bereits in Sankt Josef und Heilig Kreuz zu hören war.