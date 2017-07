Albstadt Happiger Auftakt

Die neue Spielzeit in der Verbandsliga Württemberg beginnt am 19. August und endet am 9. Juni 2018. Der FC 07 Albstadt hat ein happiges Auftaktprogramm erwischt: Die Nullsiebener starten mit einem Auswärtsspiel beim WFV-Pokalsieger und Aufsteiger Dorfmerkingen in die neue Saison. Zum ersten Heimspiel gastiert der VfL Sindelfingen am 16. August. Danach geht es für die Blau-Weißen zu Calcio Leinfelden-Echterdingen, ehe dann am 9. September der Vorjahresfünfte VfB Neckarrems auf die Schwäbische Alb kommt. Die letzte Partie in der Hinrunde bestreitet das Eberhart-Team am 25. November gegen den FC Wangen. Der erste Rückrundenspieltag schließt sich eine Woch später an, ehe die Winterpause ansteht, die bis zum 3. März dauern wird.

"Das wird wieder eine schwere Saison", ist sich Vujacic sicher, "Wir müssen versuchen, schnellstmöglich die nötigen Punkte für den Klassenerhalt zu sammeln. Der Albstädter Funktionär hält die Verbandsliga noch ausgeglichener als in der Vorsaison. "Es gibt diesmal keine Überraschung wie zuletzt den SGV Freiberg. Und die Aufsteiger aus der Landesliga sind sicher kein Kanonenfutter. Ich denke in Sachen Auf- und Abstieg wird es spannend bis zum letzten Spieltag bleiben", sagt Vujacic.