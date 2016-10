Albstadt "Hans Pfarr war und ist ein Mann der Tat"

Die Feier begann mit Musik, und zwar mit der heiter­sten, leichtfüßigsten und dabei tiefgründigsten, die man sich denken kann: mit Mozart. Es spielte ein Quartett des Ebinger Kammerorchesters, dessen Vorsitzender Hans Pfarr viele Jahre lang gewesen war. "Es ist doch herrlich, wenn ein Sonntagmorgen so beginnt", erklärte Oberbürgermeister Klaus Konzelmann zu Beginn seiner Laudatio und bescheinigte seinem Vor-Vor-Vorgänger, 1975 als Oberbürgermeister der jungen Stadt Albstadt wichtige Weichen gestellt und ihre Entwicklung maßgeblich geprägt zu haben. "Viele Einrichtungen, die wir heute als selbstverständlich erachten, sind unter ihrer Ägide geschaffen worden – es muss eine spannende Zeit gewesen sein."

387 Millionen Mark habe die Stadt während der 16-jährigen Ära Pfarr investiert, teilte Konzelmann mit und ließ seine Zuhörer auch wissen, wofür – "so manches, was Sie aufgelistet haben, war mir gar nicht mehr bewusst", verriet Hans Pfarr anschließend. Albstadts erster OB, so Konzelmann, habe sich gleichermaßen um die Ortsteile, die Verkehrsanbindung der Stadt sowie Natur und Landschaft gekümmert, die Städtepartnerschaft mit Chambéry 1979 mit seiner Unterschrift besiegelt und zusammen mit Heinrich Haasis erreicht, dass Albstadt Hochschulstandort wurde. Pfarrs zahlreiche Ehrenämter blieben nicht uner­wähnt; ganz besonders hob Konzelmann das Projekt "End Polio now" hervor, den Feldzug gegen die Kinderlähmung, den Pfarr in verantwortlicher Position mitführe.

Axel Pflanz, Pfarrs Nachfolger als Vorsitzender der Ebinger Kammerorchesters, gratulierte im Namen des Ensembles zum runden Geburtstag und rief die vielen Konzerte, Auftritte und Reisen der 17-jährigen Ära Pfarr ins Gedächtnis. Pflanz erinnerte sich daran, wie er als junger Verwaltungsbeamter 1975 den neuen Mann aus Stuttgart erlebt habe: Es sei der Beginn einer guten, engen und vertrauensvollen Zusammenarbeit gewesen – und einer fruchtbaren ebenfalls, denn "er war stets ein Tatmensch – und ist es noch immer". Es sei eine gewaltige Herausforderung und eine Herkulesaufgabe gewesen, aus neun vormaligen Gemeinden eine neue Stadt zu schaffen. "Rückblickend darf man sagen, dass die Integration besser gelaufen ist als erwartet – das ist mit dein großes Verdienst."