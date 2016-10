Albstadt Hand in Hand

Albstadt-Truchtelfingen. Der von Maria Felicia Wand geleitete "Rainbow-Chor", dem auch Flüchtlinge aus der Erstaufnahmestelle in Sigmaringen angehören, gibt am Samstag, 15. Oktober, ein Benefizkonzert im Gemeindehaus St. Antonius in der Truchtelfinger Holdertalstraße 21, dessen Erlös Amnesty International und der Flüchtlingshilfe zugute kommt. Sein Motto lautet "Hand in Hand für Menschenrechte und gegen Rassismus"; auf dem Programm stehen Werke von Sergej Prokofjew, Felix Mendelssohn-Bartholdy, Ludwig van Beethoven und Franz Schubert, aber auch Musikstücke zeitgenössischer Komponisten und Arrangeure, darunter Barbara Hellers Komposition "Lalai, Schlaflied zum Wachwerden", gewidmet 50 vom Khomeini-Regime ermordeten Frauen, und die Eigenkomposition "Warum?" des Kinderensembles "Canto Allegro" der Musik- und Kunstschule Albstadt.