In der Marktstraße 21 in Ebingen hat der Friseursalon "Hairstar Coiffure" neu eröffnet. Inhaber Michail Papadopoulos, Salonleiterin Petra Stall (links) und ihre Mitarbeiterinnen Asena Tunc (Zweite von rechts) und Michelle Romer bieten ein umfassendes Angebot an Dienstleistungen – es reicht vom Haarschnitt für Damen und Herren über Verlängerungen, Wachsenthaarungen, Hochzeitsfrisuren und Bartrasuren bis hin zum Make-up. Foto: Kistner