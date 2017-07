Albstadt "Händchen halten wir eher nicht"

Thema Bahn: Elektrifiziert und zweispurig wünschen sich alle die Zollernbahn; allein, die Zuversicht hielt sich trotz sprudelnder Steuereinnahmen in Grenzen: Die Zollernbahn, so Bareiß, drohe im Wettbewerb mit der Südbahn rechts und der Gäubahn links ins Hintertreffen zu geraten. Feucht wiederum sah die Bahn als ganze auf der Verliererstraße: "Wir zahlen jetzt die Zeche für die Bevorzugung der Straße".

Was der frisch gebackene AfD-Kandidat Hans-Peter Hörner von den Absichtserklärungen der Kollegen hielt, trat beim Thema Breitband zu Tage: "In vier Jahren sitzen wir wieder hier, und alle sagen das Gleiche wie heute, weil nichts passiert ist." Wie er den Breitbandausbau finanzieren wollte, fragte Heise und war anschließend eher ungehalten, als die Worte "umschichten" und "Migration" fielen. FDP-Mann Dirk Mrotzeck schlug vor, sich ein Beispiel am kleinen Estland zu nehmen, Kirgiane-Efremidou vermisste den "roten Faden" in der Breitbandförderung von Bund und Land, und Ba­reiß räumte ein, dass die öffentliche Hand nicht für alle ein Industrie-4.0-taugliches Internet finanzieren könne: Der Staat habe vielmehr "Wirtschaftlichkeitslücken" zu decken. Wo die sind? Nicht unbedingt immer in der Provinz: "Ich habe in Balingen ein besseres Internet als in Berlin-Mitte."

Beim Thema Steuer wurde Claudio Wellington, der Linke, schmerzlich vermisst – niemand auf dem Podium war für eine Vermögenssteuer zu begeistern; die zahlreichen mittelständischen Unternehmer im Auditorium dürften es mit Genugtuung vernommen haben. Dass der sogenannte Mittelstandsbauch flacher werden muss, war Konsens – aber auch hier blieb letztlich die Frage offen, wo das Geld eingespart werden soll.

Christoph Heise hatte noch etliche Themen auf seiner Checkliste stehen, die Unternehmer interessieren – Ausbildung, Fachkräftemangel –, aber die Zeit drängte. In der Diskussion mit den Zuhörern kam das Thema Energie zur Sprache – ein Heimspiel für den Experten Bareiß, der den völligen Verzicht auf fossile Energie für illusorisch erklärte. Vom Thema Energie zur Abschaffung des Verbrennungsmotors war der Weg nicht weit. Besonders Feucht, der Grüne, musste sich anhören, der radikale Schwenk zum Elektroauto werde Deutschland Stromversorgung hoffnungslos überfordern – und die Industrielandschaft im Südwesten ruinieren.

Am Ende war man wieder beim Thema Verkehr – bei der Lautlinger Ortsumgehung. Erwin Feucht wäre wohl für eine Tunnellösung. Dirk Mrotzeck verwies auf Reutlingen: "Die haben jetzt ihren Scheibenbühltunnel – aber sie haben alle an einem Strang gezogen."