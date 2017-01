Albstadt Gymnasium schickt Lego-Roboter ins Rennen

Albstadt-Ebingen (janö). Auch Lego ist längst im IT-Zeitalter angekommen – der "Roboter-Set" des legendären dänischen Spielzeugherstellers kommt seit Jahren am Gymnasium Ebingen zum Einsatz: In der Roboter-AG von Thomas Sauer lernen rund 15 Fünft- und Sechstklässler, wie man aus den Kunststoffbausteinen einen kleinen NXT-Roboter baut und mit einer einfachen Software programmiert. In diesem Jahr wollen Sauer und seine Schützlinge am "Robocup" teilnehmen, einem Wettbewerb, in dem die Lego-Roboter einen Parcours bewältigen und eine Figur bergen müssen.