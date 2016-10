Albstadt Gute Platzierungen sind der Mühe Lohn

Klasse statt Masse hieß es daher zu beweisen, und schon im ersten Rennen zeigte Senior 3, Siggi Krüger, was die Uhr geschlagen hatte: Gesamtplatz sieben im Rennen der Senioren, Frauen und Jugend. Das bedeutete Platz zwei bei den Senioren 3 und damit Podium.

Patrick Grabowski fuhr im Jedermannrennen beherzt mit und belegte Platz 27. Die ganz große Vorstellung gab dann Luca Baumann bei der Elite ABC, indem er schon nach wenigen schweren Runden mit dem starken Fabio Nappa ausriss und einen gewaltigen Vorsprung erzielen konnte. Sie ruhten sich dann zunächst wieder im Feld aus, um einen neuerlichen Vorstoß mit vier anderen Fahrern zu wagen, der von Erfolg gekrönt war und sie alle das Feld überrunden ließ. Platz vier mit minimalstem Rückstand auf den Drittplatzierten war der Lohn. Das bedeutete aber auch Platz 1 bei den U23.

Die Nachwuchsfahrer des VRT Albstadt waren dieses Wochenende zwei Tage im Einsatz in der Pfalz für ihren Verein. In Queidersbach bei Kaiserslautern fuhr Santino Jacobi in der Hobbyklasse U11 den hervorragenden dritten Platz ein und erreichte damit zum wiederholten Mal das Podium in stark und zahlreich besetzten Feldern. Im Gesamtcup, der über das ganze Jahr hindurch ging, belegte er einen respektablen siebten Platz, wobei zu bedenken ist, dass er nur wenige Rennen in diesem Cup gefahren ist, weil er auch für seinen heimischen Verein die Rennen im Schlecht-Cup im Rahmen der Interstuhl Rennen fährt.