Albstadt Gute Leistung bleibt unbelohnt

In den ersten 45 Minuten erlebten die 150 Zuschauer eine ausgeglichene Partie zweier Mannschaften auf Augenhöhe. Wie schon beim 0:1 gegen Ilshofen zeigte das Team von FC-Trainer Alexander Eberhart eine starke Defensivleistung und ließ den Gastgebern, die über die beste Offensive der Liga verfügen, nur wenige Chancen zu.

Die beste Gelegenheit hatte die TSG in der 18. Minute durch einen Distanzschuss von Sebastian Gleißner aus 25 Metern, den der Albstädter Torhüter David Haußer noch über die Latte lenkte.Aber auch Albstadt kam zu guten Gelegenheiten. In der 28. Minute hätten die Gäste in Führung gehen müssen, als Fabian Letsch den Ball zu Felix Loch spielte, der in den Strafraum eindrang, sich den Ball aber etwas zu weit vorlegte, so dass es zum Pressschlag mit TSG-Goalie Michael Quattlender kam, von dessen Bein der Ball bei Rico Vettermann landete, der Richtung langer Pfosten köpfte. Pietro Fiorenza berührte den Ball noch mit der Fußspitze, doch das Leder landete am Pfosten und von dort zurück ins Feld.

In der Folge dominierten die Abwehrreihen beider Mannschaften, so dass es zur Pause torlos blieb. Die sollte sich aber in der zweiten Halbzeit ändern, die furios begann. TSG-Trainer Markus Lang hatte in der Halbzeit gleich dreimal ausgewechselt, und seine neuen Spieler setzten gleich ein Zeichen In der 47. Minute landete eine Flanke im Albstädter Strafraum, der Schuss von Luca Jungbluth wurde zwar geblockt, die Gäste brachten das Leder aber nicht aus der Gefahrenzone, und so schoss Dominic Sessa zum 1:0 ein.