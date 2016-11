Albstadt Gut gegen Novembertristesse

Albstadt-Laufen. Den Anfang machte der gastgebende Gesangverein Harmonie mit dem zugleich stimmgewaltig und nuanciert vorgetragenen Lied "Herr unser Gott" von Johann Ignaz Schnabel – der einzige gemischte Chor des Abends wurde dabei von Oliver Simmendinger dirigiert.

Es folgte das sanfte "Meine Seele ist stille" von Klaus Heizmann, einem Pionier der modernen Kirchenmusik und zum Schluss dieses ersten Programmteils ein Stück, das, mit viel Esprit dargeboten, Zeugnis von der Vielseitigkeit der "Harmonie" ablegte: "I Will Follow Him" aus dem Film "Sister Act" – ein echtes Glanzlicht im Programm.

Danach kündigte Moderator Thomas Endres den Männergesangverein Nusplingen an. Das von Josef Vinskis geleitete Ensemble intonierte "Herr Deine Güte reicht so weit" von August Eduard Grell, Friedrich Silchers "Hymnus" und Beethovens "Hymne an die Nacht". Mal war sein Gesang innig und kontemplativ, mal eindringlich, raumgreifend und reich an leuchtenden, irisierenden Klangfarben. Die klare Artikulation überzeugte ebenso wie die Homogenität des Gesangs und die einfühlsame Textwiedergabe – stets wussten die Sänger die Seele der Lieder zu erfassen.