Albstadt Gruß an treue Freunde im Himmel

Alle lieben die "Alte Tante"

Ein außergewöhnliches Erlebnis – nicht nur für jene, die einen Rundflug mit ihr gebucht hatten – war der Auftritt der "Alten Tante": Die Ju-52 mit 29,80 Metern Flügelspannweite, 17 Passagier- und drei Besatzungsplätzen flogen Profi-Piloten des "Air Force Center" in Dübendorf bei Zürich zwei Tage lang über die Alb, und jeder der zwölf Starts und Landungen war ein Ereignis für die Zuschauer am Boden, vor allem, als die zehn Tonnen schwere "Wellblechmatrone" am Hangar betankt wurde: Während 1000 Liter Sprit hineinflossen, klickten überall Kameras, und als sie am Samstagabend bei der "Pilot’s Party" zur Musik der "Louisiana Kids" in Blau beleuchtet war, sah man ihr ihre mehr als 60 Jahre nicht an.

Die Ju-52 zu bekommen und ihre Starts zu ermöglichen, war schwer genug für das LSV-Team um den Vorsitzenden Guido Voss, die zwei Tage lang bestens eingespielt für reibungslosen Ablauf sorgten – unterstützt vom Roten Kreuz, Feuerwehrleuten aus Tailfingen und Burgfelden sowie mehreren Vereinen, die an den Ständen für leckeren und erfrischenden Nachschub sorgten.

Die Synchronkunstflieger Marianne und Adam Shaw gewonnen zu haben, werden viele dem LSV aber so schnell nicht vergessen: Die Französin, 67, und ihr ein Jahr jüngerer britischer Mann haben zusammen 11 000 Flugstunden und zeigten mit der Cap 10 Synchron-Kunstflug, wie ihn selbst Nestle als "Alter Hase" noch nicht gesehen hatte. Marianne Shaw als der "Boss" flog dabei voraus, während ihr Mann nur noch auf den Flügel ihres Flugzeugs achtete, und gab ihm die jeweiligen Kommandos für Loopings, Wenden und andere spektakuläre Figuren.

Plötzlich trennten sie sich, flogen auseinander und danach aufeinander zu – so nah, dass ein Raunen durchs Publikum ging und viele den Atem anhielten. Das Herz am Himmel, das sie zum Abschluss zeichneten, war der emotionale Höhepunkt ihrer Show, für die sie donnernden Applaus ernteten und mit der sie 2017 wiederkommen wollen.

Zwei der Besten fehlen für immer

Der emotionale Höhepunkt des Festes freilich spielte sich am Sonntagabend am Himmel ab, und Uwe Nestle musste selbst schlucken, als er ihn ankündigte. Denn Werner Grammel, der Truchtelfinger, der im Juni 2015 nach schwerer Krankheit gestorben war, und der Franzose Marc Mathis, der im November 2015 nach einem technischen Versagen bei einem Testflug ums Leben gekommen war, waren Ehrenmitglieder des LSV und zwei seiner besten Flieger überhaupt. Als letzten Gruß für sie flogen drei LSV-Piloten in "Extra"-Maschinen die "Missing Man Formation", mit der einst Kriegspiloten vor der Landung angezeigt hatten, dass nicht alle zurückkehren: Seite an Seite flogen sie über das Degerfeld – und plötzlich stieg einer in den Himmel auf, während das Publikum andächtig zuschaute, viele LSV-Mitglieder mit Tränen in den Augen.

Doch Mathis und Grammel hätten nicht gewollt, dass das schönste Fest der Region von Trauer überschattet wird – da war sich Uwe Nestle ganz sicher. Und so ließ Wilhelm Heinz zum Abschied noch einmal Grammels Maschine tanzen – in der Gewissheit, dass die beiden treuen LSV-Kameraden zusehen aus den "Blue Skies", dem blauen Himmel, den man sich in Fliegerkreisen zum Abschied wünscht.