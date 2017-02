65 Kinder haben sich am Wintersporttag der Grundschule Malesfelsen auf dem hervorragend präparierten Ebinger Skihang vergnügt – 39 auf Skiern, 26 auf Schlitten. Der kleine Übungslift kam dabei kaum zum Einsatz – die meisten Kinder gaben dem großen Lift den Vorzug. Elf machten dabei so eine gute Figur, dass sie im Februar an gleicher Stelle im Wettbewerb "Jugend trainiert für Olympia" antreten dürfen. Den Seitenhang nahmen die Schlittenfahrer in Beschlag. Um 10 Uhr gab es für alle heißen Kakao und ein Frühstück in der Skihütte des Wintersportvereins Ebingen. Anschließend ging es zurück auf die Piste; gegen 12 Uhr machten sich Schüler und Lehrer dann wieder auf den Rückweg zur Schule. Foto: Kleefisch