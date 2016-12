Albstadt Grünes Licht für Wohnflächenkonzept

Vor zwei Jahren hatte die Stadt Albstadt das Konzept beim In­stitut für Stadt- und Regionalentwicklung an der Hochschule Nürtingen-Geislingen in Auftrag gegeben. Es ermittelte zum einen den Wohnraumbedarf in Albstadt und macht zum anderen Bestandsaufnahme. Das Ergebnis: Prinzipiell gibt es genug Wohnraum in Albstadt; auf 22 000 Wohnungen kommen 20 750 Haushalte. Ferner gibt es relativ viele Haushalte, die eher zuviel Platz haben als zuwenig, und eher wenige, die mehr Platz bräuchten – in vielen großen Häusern leben oft nur ein oder zwei ältere Menschen, denen mit einer kleinen, innenstadt- und infrastrukturnahen Wohnung mehr gedient wäre.

Charakteristisch ist ferner die große Zahl unbebauter Grundstücke im Innenbereich: Rund 900 hat das beauftragte Institut gezählt; rechnet man alle innerorts gelegenen Wiesengrundstücke und Baulücken zusammen, dann kommt man auf 68 Hektar, acht mehr, als der Flächennutzungsplan als Bauland im Außenbereich ausweist. Indes sind 58 dieser 68 Hektar in Privatbesitz, und das bedeutet in vielen Fällen: unverkäuflich, weil reserviert für Enkel, die nach dem Willen der Eigentümer dereinst dort bauen sollen – aber möglicherweise gar nicht daran denken. Hinzu kommen rund 1500 leer stehende Wohnungen. Alles potenzieller Wohnraum, dessen Aktivierung Landschaftsverbrauch verhüten und der Stadt Investitionen in Straße, Kanal, Wasserleitung und Leerrohre für Strom und Glasfaser ersparen könnte.

Innenentwicklung vor Außenentwicklung!?