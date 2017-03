Albstadt Grüner wird’s nicht in der Alten Kanzlei

Albstadt-Ebingen. Der Titel, erinnert an eine E-Mail-Adresse, weckt zugleich Assoziationen an den nahenden Frühling und ruft zum Aufbruch ins Grüne auf. Doch der Schein kann trügen; im Ganzen steckt oft ein anderer Sinn als in den Teilen – doch Abgründe können auch erregend sein. Die Künstler der Produzentengalerie haben ihr Thema auf jeweils eigene Weise bearbeitet: surrealistisch-kritisch, expressiv, realistisch, abstrakt, monochrom und polychrom. Die Ausstellung in der Johann-Philipp-Palm-Straße 9 ist auch am Sonntag, 19. März, geöffnet, und zwar von 11 bis 17 Uhr.