Albstadt Grüne sind stolz auf das Land

Im November 2016 war Sandra Detzer zur neuen Landesvorsitzenden der Grünen gewählt worden. Als ehemalige parlamentarische Beraterin für Wirtschaft und Finanzen kennt sie die Landespolitik ebenso wie die Kommunalpolitik als Heidelberger Stadträtin. Ökologische Landwirtschaft, gesunde Ernährung und Umweltthemen sind ihre Schwerpunkte.

Die Landesvorsitzende stellt an diesem Abend die für sie persönlich wichtigsten Projekte und Entwicklungen in der grünen Regierungszeit vor und zeigt auf, warum Grüne in einer Regierung den entscheidenden Unterschied machen. Sie diskutiert mit allen Interessierten über die Politik der Landesregierung und freut sich über offene Rückmeldungen zur Arbeit der Koalition und der Grünen.