Albstadt Grüne Fraktion geht dagegen

Albstadt-Lautlingen (key). Während die Interessengemeinschaft der Anwohner der Ortsdurchfahrt Lautlingen die Stimmen ihrer Unterschriftenaktion zählt, die sie in wenigen Tagen abschließen will, greift die Grüne Fraktion im Gemeinderat mit einer Stellungnahme in die Diskussion ein – und ergreift die Partei der Bürgerinitiative, die sich gegen die geplante Version der Südumfahrung wehrt.

Angesichts eines Durchgangsverkehrs von 23 000 Fahrzeugen pro Tag – offiziell ist von bis zu 26 000 die Rede – seien sich die Fraktionen des Gemeinderats einig, dass dringend Abhilfe geschaffen und Lautlingen vom Verkehr entlastet werden müsse, heißt es in dem Schreiben der Grünen. Dennoch fordern sie, "dass der Alternativvorschlag der Bürgerinitiative ›Für Lautlingen – Gemeinsam für die beste Lösung‹ (BI), der dem Regierungspräsidium vorliegt, ernsthaft und ergebnisoffen geprüft wird".

Als Gründe für ihre Forderung nennt die Fraktion die auch von der BI vielfach vorgebrachten Argumente: Naturschutz, Tourismus und Landschaftspflege, Flächenversiegelung, Erdbewegungen, den notwendigen Bau von zehn Ingenieurbauwerken, die "geologisch schwierigen" Hanggebiete und die Interessen der Anwohner der geplanten Trasse. "Da die Planung noch vor der Planfeststellung steht, sind wir der Meinung, dass unter der Prämisse einer zügigen Neuplanung der Baubeginn ohne großen Zeitverlust erfolgen könnte", heißt es in der Stellungnahme, "insbesondere, weil dann keine Widerstände aus der Bevölkerung zu erwarten wären."