Albstadt Gründer nahmen ihr Schicksal in die Hand

Albstadt-Ebingen. Präsident Adolf Bauer persönlich war der Festredner bei der Jubiläumsfeier zum 100-jährigen Bestehen des SoVD in Albstadt in der Festhalle, die nicht nur gut besucht war, sondern vom Saxofon-Ensemble des Städtischen Orchesters Albstadt auch schwungvoll eröffnet wurde. Im bestens gelungenen Dialog – über 20 Minuten – begrüßte Simone Saible, Vorsitzende und Verbands-Rechtsanwältin, zusammen mit SWR4-Moderatorin Andrea Schuster die Ehrengäste, Mitglieder und Gäste und dankte den Vorstandsmitgliedern für die Organisation.

720 Kilometer war Präsident Adolf Bauer aus dem niedersächsischen Westerstede angereist, um in einem einstündigen Festvortrag einen interessanten Rückblick auf hundert Jahre Sozialarbeit zu halten. Er zitierte Winston Churchill, Großbritanniens bekanntesten Premierminister, mit den Worten "Die Erfahrung der Vergangenheit lässt uns die Zukunft gestalten" und stellte anerkennend heraus, dass die Ämter des Ortsverbandes Albstadt fest in Frauenhand seien.

Bauer erinnerte an das Jahr 1917, als einige Männer nachgedacht hätten, wie ihre Versorgung nach dem Krieg aussieht. Da im Kaiserreich nichts geregelt war, entschlossen sie sich, aktiv zu werden und diese Aufgabe selbst in die Hand zu nehmen. So gründeten sie einen Verband mit den Zielen Frieden, Demokratie und soziale Gerechtigkeit. Das, so der Präsident, seien seither die Eckpfeiler.