Albstadt Groz-Beckert: Zahl der Arbeitsplätze sinkt

Vom Aufwärtstrend profitieren derzeit alle Fertigungszweige, vom Stricken übers Nähen, Weben und die Vliesstoffherstellung bis hin zum Kardieren. Hier und da gibt es Sonderentwicklungen, beispielsweise im Bereich Stricken, der auf Trends in der Schuhindustrie reagiert: Manche modischen Sportschuhe bestehen mittlerweile nur noch aus einem einzigen gestrickten Oberteil und einer Sohle; genäht wird gar nicht mehr, was den Konfektionsprozess natürlich stark vereinfacht und verbilligt – und den Bedarf an geeigneten Stricknadeln vermehrt.

Ein anderes Beispiel: Die chinesische Kundschaft liebt es flauschig; im Gegensatz zu westlichen Herstellern, die solche Vorlieben bei der Wahl des Garns berücksichtigen, bearbeiten die chinesischen Hersteller ihre Gestricke mit der Filznadel – was für sie den Vorteil hat, dass sie billigere Gestricke verwenden können. Der Kunde profitiert durch niedrigere Preise – und die "Felting"-Produktion von Groz-Beckert durch Aufträge.

Die Groz-Beckert-Tochter Solidian, Spezialistin für Textilbeton, hat zuletzt allein in Albstadt zwei neue Brücken gebaut, eine in Ebingen, eine in Margrethausen.

Zu den Großaufträgen zählte die Fertigung von Fassadenverkleidungen für einen Bürogebäudekomplex in Mannheim und – besonders spektakulär – für die Pylonen der dritten Bosporusbrücke in Istanbul. Im Übrigen steckt sich dieser Geschäftszweig langfristige Ziele: Erst wenn die Textilgelege dem Stahl in punkto Stabilität im Brandfall und letztlich auch beim Preis Paroli bieten können, werden sie in der Lage sein, nennenswerte Marktanteile zu gewinnen. Bis dahin können noch viele Jahre ins Land gehen.

Der Ausblick auf 2017: Es geht offenbar weiter aufwärts, aber wie lange der Aufschwung, der noch kein Boom ist, anhält, weiß niemand. Günstige Auspizien können trügen – und es gibt kaum Branchen, in denen das Wetter so wechselhaft ist wie in der textilen.