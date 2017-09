Albstadt Grenzenlos gelungener Feier-Abend

"MiG" ist die Nachwuchsband des Vereins, bestehend aus den Albstädter Jugendlichen Lenny Späth, Gitarre, Luke Hofmann, Gesang, Christopher Wendorf, Schlagzeug, und Elias Klapper an der Gitarre. Auch sie schafften es, die Fans zum Tanzen zu bringen und die anderen Jugendlichen zu motivieren. Grund dafür waren Songs wie das gelungene Cover von "Knocking on Heavens Door" und "One Way Jesus". Der Verein ist mächtig stolz auf seine Jugend und unterstützt die Band, wo es nur geht.