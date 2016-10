Albstadt Graceland: Konzert heute wird vertagt

Albstadt-Tailfingen. Die unerwartete Erkrankung eines Künstlers ist der Grund dafür, dass die Veranstaltung "Graceland: Tribute Simon & Garfunkel meets Classic", die am heutigen Freitag im Thalia-Theater hätte stattfinden sollen, verschoben wird, teilt die Stadtverwaltung mit. Der neue Termin ist Donnerstag, 19. Januar, an gleicher Stelle und Uhrzeit. Die Eintrittskarten behalten ihre Gültigkeit oder können an den Vorverkaufsstellen zurückgegeben werden. Das Kulturamt der Stadt Albstadt ist Unterstützer und Kooperationspartner bei dieser Veranstaltung. Fragen beantwortet der Veranstalter SBEntertainment in Metzingen, Telefon 07123/96 84 910.