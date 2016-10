Albstadt Gottvertrauen ist die Konstante in ihrem Leben

Gisela Jankowski wurde im Dezember 1927 in Ostpreußen geboren; sie war 20 Jahre alt, als sie 1947 nach mehrjähriger Internierung in Dänemark mit ihrer Familie nach Tailfingen kam. Sie fand Arbeit bei der Firma Konrad Kern und dazu noch eine Wohnung – und sie lernte drei Jahre nach ihrer Ankunft bei einer Evangelisation in der evangelisch-methodistischen Kirche Helmut Keinath kennen, einen gebürtigen Tailfinger, der drei Jahre jünger war als sie. Die beiden fanden Gefallen aneinander; ein Jahr später, am 6. Oktober 1951, heirateten sie.

Die beiden blieben nicht lange zu zweit. Noch einmal ein Jahr später wurde Tochter Heidi geboren, 1953 Sohn Marcus, 1966 Tochter Ingrid – heute haben die Keinaths "acht wunderbare Enkel und einen Urenkel", wie Gisela Keinath berichtet.

Helmut Keinath war seit seinem 18. Lebensjahr in der Trikotindustrie beschäftigt gewesen –­ zwölf Jahre lang als Zuschneider bei Maier beim Rössle, danach 15 Jahre lang als Filialleiter in der Firma Ernst Schöller. 1975 machten er und seine Frau sich zusammen mit Sohn Marcus selbstständig und gründeten eine Stickerei in Tailfingen. Die übernahm der Sohn 1984 ganz, während seine Eltern in der Tailfinger Johannes-Conzelmann-Straße eine neue Firma gründeten, die sie Hegi-Textil nannten und bis zu ihrem Ruhestand führten – danach wurde sie von Tochter Ingrid übernommen.