Albstadt "Gott allein sei Lob"

Unter dem Motto "Gott allein sei Lob und Ehre" stehen die Referate von Dietmar Kamlah, dem Vorsitzenden des Süddeutschen Gemeinschaftsverbandes: am Mittwoch, 4. Oktober, bei der Süddeutschen Gemeinschaft im Spitalhof 14 zum Thema "Allein deine Gnade genügt", am Donnerstag, 5. Oktober, in der Thomaskirche zum Thema "Jesus nur alleine", am Freitag, 6. Oktober, bei der Biblischen Glaubensgemeinde in der Riedhaldenstraße 7 zum Thema "Ich vertraue dir allein" und am Samstag, 7. Oktober, erneut bei der Süddeutschen Gemeinschaft im Spitalhof 14 zum Thema "Auf dein Wort will ich trauen, mein Herr und Gott, allein".

An gleicher Stelle spricht Dietmar Kamlah am Sonntag, 8. Oktober, zum Thema "Herr, du allein gibst mir Freude, die mir niemand nimmt". Die Abende beginnen jeweils um 20 Uhr. Der Gottesdienst am Sonntag beginnt bereits um 10.45 Uhr.

Dietmar Kamlah ist 56 Jahre alt, verheiratet und hat fünf Kinder. Er wohnt in Hemmingen.