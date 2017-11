Albstadt Goldene Stimmen erklingen

Pianistin Seung-Jo Cha studierte Komposition im südkoreanischen Jeju, Klavier, Korrepetition und Liedbegleitung in Deutschland sowie Musicalmente in Italien. Für besondere Leistungen wurde sie von der Universität Mainz ausgezeichnet, wobei ihr riesiges Repertoire und ihre Fähigkeiten als Korrepetitorin und Kammermusikerin den Ausschlag gaben. Sie trat auf in unzähligen Recitals als Instrumental- und Vokalbegleiterin auf, aber auch bei vielen Meisterklassen, Musikfestivals und internationalen Wettbewerben. Gegenwärtig unterrichtet sie an der Universität Mainz und arbeitet als Kammermusikleiterin am Papageno Musiktheater in Frankfurt/Main.

Alma De Lon fing mit drei Jahren an, das Violinspiel zu erlernen. Erst ab ihrem 18. Lebensjahr begann sie, ihre Leidenschaft für Gesang auszuleben und zu vertiefen. Nach dem Studium am Richard Strauss Konservatorium München mit Schwerpunkt Oper folgten der Master in Music an der University of Maryland und ihr Post Gradual Diplom am San Francisco Conservatory of Music, das sie mit Auszeichnung absolvierte. Sie gewann internatonale Stipendien und Wettbewerbe und gastierte unter anderem an den Opernhäusern in Heidelberg und Wiesbaden. Das Konzert beginnt am 10. Dezember um 17 Uhr in der Turn- und Festhalle Truchtelfingen, Einlass ist ab 16.30 Uhr. Karten sind im Vorverkauf für 13 Euro bei Happy Flower in Truchtelfingen, Schreibwaren Raff in Tailfingen, bei Konrad Appenzeller, Telefon 07431/6 02 98 36, und für 15 Euro an der Abendkasse erhältlich.