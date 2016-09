Albstadt Gnadenlos weltlich

Albstadt-Ebingen. Das Ritual ist bekannt: Vier Mönche, in Kutten gewandet und mit Kerzen in der Hand, schreiten in den Raum. "Audite cantum nostrum" fordern sie salbungsvoll, "auf Gregorianisch!" Doch weil die vier Herren – Wolfgang Vogt, Michael Niethammer, Volker Siegle und Herbert Carl – so schön sind und in der Blüte ihrer Jahre stehen, wollen sie den geistlichen Stand verlassen, um nicht länger der Liebe entsagen zu müssen. Einer nach dem anderen wirft die Kutte ab; der letzte versucht noch, mit kläglichem "Lasst uns froh und munter sein" gegen den feurigen Ungarischen Tanz anzusingen – vergeblich, auch er findet sich alsbald in Frack und Zylinder wieder.

Ein Mönchschor, aber ohne Zölibat: Sogleich entdecken die Herren im Publikum einen Schatz und entflammen – und weil sie echte Männer sind, versuchen sie nun, sich gegenseitig auszustechen. Einer schubst den anderen weg; im Eifer des Gefechts geraten die balzenden Hähne gar auf Abwege und himmeln noch eine zweite an, ehe sie sich schmachtend wieder der ersten Auserkorenen zuwenden.

Das ist eine der Stärken des Quartetts, sie spielen das, was sie singen – mal mit großen, ausladenden Gesten, etwa, wenn der starke Rulaman seine Ula mit Knochenspeer und Gebrüll gegen die Rivalen verteidigt, mal als schwärmerisches Hintergrundgesangstrio, welches das Liebesgesäusel des Vierten begleitet. Mit hochgezogener Augenbraue verfolgen drei, wie einer die weiblichen Kurven seiner Tuba besingt, oder bearbeiten ungerührt ihre Smartphones, während neben ihnen der Mitmensch seine Einsamkeit beklagt. Immer wieder vergessen sie – ein "running gag", dass sie eigentlich den Nordwind mimen und blasen sollten. Dafür werden sie – samt Tuba – zur Lokomotive, während den Fahrgast das Fieber schüttelt. Das Wort Triebwagen erhält hier eine erotische Bedeutung.