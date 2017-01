Albstadt Gnade und Ablass früher und heute

Auszüge aus den 95 Thesen

Thema im Gesprächsgottesdienst sind die 95 Thesen Martin Luthers. Sie werden auszugsweise gelesen, um ihre reformatorischen Sprengkraft wahrzunehmen. Zugleich führt das Nachdenken zu der Frage, was den Menschen heute von dem damaligen Glaubensschatz verloren gegangen ist. Mit diesem besonders gestalteten Gottesdienst beginnt eine Winterpredigtreihe über "Martin Luther in seiner und in unserer Zeit". Gottesdienste dazu finden am 8., 15. und 22. Januar sowie am 5., 12. und 19. Februar jeweils ab 9 Uhr im evangelischen Gemeindezentrum Lautlingen, Eisentalstraße 1, und ab 10 Uhr in der evangelischen Kirche in Laufen statt. Die Predigtreihe ist ein Beitrag zum Lutherjahr 2017.