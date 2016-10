Albstadt/Bisingen. Die DB Netz AG führt in der Nacht vom 24. auf den 25. Oktober zwischen 22 und 5 Uhr Gleisbauarbeiten an den Bahnhöfen Bisingen, Laufen und Ebingen durch. In den Nächten vom 26. bis 30. Oktober sowie vom 2. bis 9. November finden im Bereich der gesamten Strecke zwischen Tübingen und Storzingen jeweils von 22 bis 5 Uhr weitere Arbeiten statt. Sie seien zur Aufrechterhaltung der Betriebssicherheit erforderlich, teilt die Bahn mit. Trotz des Einsatzes moderner Baumaschinen seien Lärmbelästigungen nicht völlig vermeidbar, heißt es weiter.