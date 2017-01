Albstadt Glaube aus tiefstem Herzen

Das Glaubensbekenntnis der Sängerin wurde deutlich: "Die Augen des Herrn sind die Vögel, die Spatzen. Warum sollten wir uns Sorgen machen und entmutigt sein, wenn er in unserer Nähe ist. "Sie vermag durch ihre tiefe Überzeugung und ihre Aura, dass allein aufgrund einer Handbewegung die Zuhörer mitgehen", lobte die Kirchengemeinderätin Margret Gotthold begeistert.

Die 61-jährige Sängerin pries den "Lord" als "das Allheilmittel". Voller Lebensfreude und Liebe erhellte sie damit die Herzen.

Wie ernst sie das meint, kam ihn ihren Liedern zum Ausdruck und schwappte auf die Zuhörer über, ganz besonders in ihrem Gebet. Nach den Liedern "kumba ya", "Our God is an Awesome God", "His Eye is on the Sparrow", "Amazing Grace", "Lord You are Good" und "Talk with Me God", in­strumental untermalt mit Tambourin und Bongos, verabschiedet sie sich respektvoll: "Danke Papa, alles Gute, halleluja".

Die Zugaben "I Surrender All" und "This Little Light of Mine" quittierten die Gäste stehend mit Applaus. Kirchenratsvorsitzender Bernd Albert dankte sichtlich gerührt für "die sprachlos machende faszinierende Stimmgewalt" und wünschte der Sängerin schnelle Besserung. Die Kollekte in der Trommel kommt der "Gospel-ag" zugute.

Nach dem Konzert betete die Sängerin für eine Besucherin, deren Herz-Operation bevorsteht.

Im Gespräch mit dem Schwarzwälder Boten mahnte die Angehörige der Biblischen Glaubensgemeinde, dass die Menschen, die glaubten, es ernst nehmen und nicht nur an besonderen Festen in die Kirche gehen sollten. Wie gut es Gott mit ihr meine, so Caroline Aigbe, belege die Tatsache, dass sie ihn gebeten habe, den Mann ihres Lebens für sie auszusuchen. Gott habe diesen Wunsch sehr ernst genommen, ihn erfüllt und ihr einen Pfarrer beschert.