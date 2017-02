Albstadt Glaser-Betriebe wollen mehr für sich werben

Zollernalbkreis. Auf ein abwechslungsreiches Jahr haben die Mitglieder der Glaserinnung im Zollernalbkreis nun in der Versammlung im Landhaus Stiegel in Tailfingen zurückgeblickt. Obermeister Stefan Nüßle kündigte an, dass künftig noch mehr als bisher auf die Chancen in diesem Handwerksberuf aufmerksam gemacht werden solle.