Albstadt "Glanz und Gloria" im Kräuterkasten

Albstadt. Gershwin-Klänge versetzen zurück in eine Zeit, als das Wundermittel Frauengold versprach, aus lebhaften Frauen zahme und aus zahmen Frauen lebhafte zu machen. Und in der Tat, es verfehlt Jahrzehnte danach seine Wirkung nicht – weder bei Dr. Renate Geigenhals, solide mit braver Frisur, noch bei der rotgelockten, leichtsinnigen Margot Finkbeiner. Wobei Frau Doktor keineswegs altmodisch ist. Sie hinterfragt kritisch die Geschlechterrollen und versteht es, männliche Bedeutung zu relativieren. So hat sie mit modernsten wissenschaftlichen Methoden nachgewiesen, dass das berühmte Forellenquintett keinesfalls von Franz, sondern von Franziska Schubert komponiert wurde.

Umweltbewusst ist sie auch. Während Margot Finkbeiner fröhlich von einer Einkaufstour schwärmt, gibt sie Tipps zur Abfallvermeidung, die Grünen das Herz aufgehen lassen müssten, zaubert aus alten Plastiktüten und Kalenderblättern elegante Kleider.

Auch in musikalischer Hinsicht haben die Beiden einiges zu bieten; das Spektrum reicht von Schubert übers Volksliedgut bis hin zu "Konstanze" Wecker und modifiziertem Udo Lindenberg. Textlich prallen Gegensätze aufeinander: Gegen Finkbeiners Foxtrott bietet Dr. Geigenhals meditative Klänge auf, um Schuberts "Ave Maria" entbrennt ein veritabler Sängerinnenkrieg, und gegen Finkbeiners Zumba-Euphorie legt Geigenhals am Klavier heftigsten Protest ein.