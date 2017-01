Albstadt Gitarren und Streicher in perfekter Harmonie

Mit Liedern wie "The Sound of Silence" und "Cecilia" schufen Simon & Garfunkel poetische Hymnen für eine gesamte Generation. "Mrs. Robinson" wurde 1969 weltberühmt durch den US-amerikanischen Spielfilm "Die Reifeprüfung". 1968 schrieb das US-amerikanische Duo mit "The Boxer" ein hochemotionales Loblied auf einen Überlebenskünstler. Als Botschaft der Hoffnung ging zwei Jahre später mit "Bridge Over Troubled Water" eine Komposition von schlichter Schönheit in die Musikgeschichte ein.

Seit einigen Jahren spürt das Duo Graceland dem musikalischen Geist seiner Vorbilder nach und tourt mit dem Programm "A Tribute to Simon & Garfunkel" durch die Republik. In ihrem aktuellen Projekt wollen Thomas Wacker – Paul Simon – und Thorsten Gary – Art Garfunkel – beweisen: Die Klassiker des wohl erfolgreichsten Folkrock-Duos der Welt harmonieren mit dem unverkennbaren Klang eines klassischen Streichensembles. Das Zusammenspiel der beiden Stimmen und zweier Gitarren mit den klassischen Instrumenten lässt die Songs von Simon & Garfunkel laut Veranstalter zu einem ausdrucksstarken und außergewöhnlichen Musikerlebnis werden – in einem Konzert mit zwei Künstlern, die ihren Idolen aus Amerika nahekommen, und einem Streichquartett, das dieser Musik einen neuen, unverwechselbaren Klang verleiht.