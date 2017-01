Albstadt Gezielt aufklären und helfen

Albstadt. Schon das erste Treffen im Ochsenhaus sprengte alle Vorstellungen von Jürgen Renz, dem Gründer der Selbsthilfegruppe "Jung und Parkinson", denn der reservierte Nebenraum reichte nicht aus für die 45 Personen, von denen einige einen weiten Weg in Kauf genommen hatten. Deshalb hielten die Organisatoren Ausschau nach geeigneten barrierefreien Räumen, und Volker Nufer stellte den Kontakt zum ehemaligen Leiter Alexander Grunewald von der Seniorenresidenz Haus Lukas her, der sofort einen Raum zur Verfügung stellte.

Im dortigen Speisesaal können fortan Referenten wie der Gesundheitsberater Bernhard Walter mit technischer Ausstattung den Wissensdurst der Betroffenen löschen. In seinem ersten Vortrag ging Walter auf jene Faktoren ein, die zu oxidativem Stress führen: UV-Strahlung, Rauchen, Aluminium, Plastik, Alkohol und Schwermetalle sowie Radio-und Chemotherapie. Er, der einst selbst unter mehreren Krankheiten litt, appellierte an die Betroffenen, sich bewusst zu ernähren: möglichst ohne Zucker. Auch chemische Süßstoffe seien keine Lösung, enthielten sie doch Aspartam, ein Nervengift.

Walter riet den Betroffenen, auf alle E-Stoffe, also Konservierungsstoffe, zu verzichten. Außerdem sei der zu sorglose Medikamentengebrauch ein nicht zu unterschätzender Faktor. So seien hierzulande schon rund 30 000 Menschen an Marcumar-Blutungen gestorben, da das Mittel oft dauerhaft verschrieben werde. In den USA hingegen werde die Gabe über ein halbes Jahr als Kunstfehler gewertet.