Albstadt Gewerkschaft IG Metall stellt sich auf heftige Auseinandersetzung ein

Die Gestaltung der Arbeitszeit in den nächsten Jahren war danach das zentrale Thema der Delegiertenversammlung. Laut Walter Wadehn hätten sich mehr als 5400 Beschäftigte im Bereich der IG Metall Albstadt an der Befragung zur Regelung der Arbeitszeit beteiligt. Die meisten Beschäftigten zeigten sich mit den tariflichen Arbeitszeitregelungen zufrieden, was ein riesiges Lob für die Betriebsräte, aber auch für die IG Metall Tarifpolitik sei.

Die größte Kritik kam jedoch von den Schichtarbeitern, die sich über überlange Arbeitszeiten, ungesunde Schichtwechsel, Wochenendarbeit und zu wenige Gestaltungsmöglichkeiten beklagten. Für 66 Prozent der Beschäftigten in der Metall- und Elektroindustrie bleibe die 35-Stunden-Woche die Wunscharbeitszeit. Fakt sei aber, so Wadehn, dass mehr als 44 Prozent aller Beschäftigten 40 Stunden und länger arbeiteten. Die tarifvertraglich vorgeschriebene Quote von 18 Prozent werde von den Metallarbeitgebern mit Füßen getreten.

Überstunden werden nicht überall vergütet

In vielen Betrieben würden längere Arbeitszeiten jedoch nur teilweise vergütet. Bundesweit verfielen mehr als eine Milliarde Arbeitsstunden jährlich. "Dies ist Steuerhinterziehung und Sozialversicherungsbetrug", so Wadehn.

Er wies darauf hin, dass die IG Metall mit Betriebsräten und Vertrauensleuten den rechtlichen Anspruch aller Beschäftigten auf eine vorübergehende Absenkung der individuellen Arbeitszeit auf bis zu 28 Stunden pro Woche diskutiere. Den Beschäftigten soll dabei ein Wahlrecht eingeräumt werden.

Laut Wadehn wollten die Arbeitgeber unter dem Schlagwort "Flexibilisierung" den Acht-Stunden-Tag nach 100 Jahren endgültig abschaffen und auch die Ruhenszeit von elf Stunden kippen. Statt Fehlzeiten wolle die IG Metall gesunde Arbeitszeiten. Um diese Arbeitszeit-Wünsche umzusetzen, müsse die IG Metall den Manteltarifvertrag kündigen. Deshalb müssten sich die Metallbeschäftigten im nächsten Jahr auf eine heftige Tarifauseinandersetzung vorbereiten. Das neue Arbeitskampfkonzept der IG Metall mit möglichen ganztägigen Streiks werde erstmals in der Fläche erprobt.