Albstadt Gewerkschaft ehrt ihre treuen Mitglieder

In seiner Dankesrede erinnerte der Bevollmächtigte an die tarifpolitischen Erfolge der IG Metall vor 40 beziehungsweise 25 Jahren: 1977 sei die betriebliche Sonderzahlung rechtlich abgesichert worden; zusätzlich habe es eine Entgelterhöhung von 6,9 Prozent gegeben. Im Jahr 1992 erhöhten sich die Entgelte um 5,4 Prozent und die Sonderzahlungen wurden auf das heutige Niveau von 60 Prozent angehoben. Ferner wurde 1992 die 36- Stunden-Woche vereinbart.

In einem historischen Rückblick aufs Jahr 1992 erinnerte Wadehn außerdem an den Krieg in Bosnien-Herzegowina und die monatelange Belagerung von Sarajewo, den Lissaboner Vertrag, der die Grundlagen für die heutige Europäische Union legte, und an rund 2000 rechtsradikale Gewalttaten, Übergriffe und Morde, die mit den Brandanschlägen in Mölln und der Hetzjagd auf Ausländer in Rostock-Lichtenhagen einen Höhepunkt erreichten. Als positives Zeichen wertete der Bevollmächtigte, dass damals weit mehr als 400 000 Menschen in München auf die Straße gegangen seien, um gegen Rassismus Front zu machen.