Albstadt Gewerbegebiet Hirnau wird früher erschlossen

Albstadt-Lautlingen. Der Gemeinderat hat am Donnerstag mehrheitlich den Aufstellungsbeschluss für einen Bebauungsplan "Gewerbegebiet Hirnau" gefasst. Die Erschließungsplanung sieht vor, dass die Kreisstraße 7152, die auf Höhe des badkaps in die B 463 mündet, über diese hinweg verlängert und über die Eyach in den nördlichen Teil des Gewanns Hirnau" geführt wird. Sie könnte, sollte eines Tages die Lautlinger Ortsumgehung gebaut werden, an die neue B 463 angeschlossen werden. Als Grund dafür, dass umdisponiert wird, nennt die Stadt Investoreninteresse.

Das Planfeststellungsverfahren für die Lautlinger Ortsumgehung verzögert sich durch die notwendig gewordene Variantenprüfung um ein Jahr. Statt 2017 wird es frühestens 2018 beginnen.