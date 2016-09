Albstadt Gesundheit!

Spannend wird sein, zu verfolgen, was Referenten, Diskussionsteilnehmer und Workshop-Leiter aus den Themenblöcken herausholen und wie viel Mut sie beweisen, auch mal neue Wege zu gehen und heiße Eisen anzupacken. Beispiel "Gesundheitsstandort Albstadt": Der betrifft nicht nur das Krankenhaus und die niedergelassenen Ärzte, sondern auch Heilpraktiker, Physiotherapeuten und Apotheken, ja sogar Fitnessstudios, Ernährungsberater und Sportvereine. Gelegentlich wünscht man sich schon ein bisschen mehr Zusammenarbeit und weniger Konkurrenz, etwa zwischen Schulmedizin und Naturheilkunde, die sich prima ergänzen können, wenn man sie nur lässt.

Mut ist auch gefragt auf dem Spielfeld "Betriebliches Gesundheitsmanagement", denn ein eigenes Gesundheits- und Bildungszentrum wie die Firma Groz-Beckert es betreibt, kann sich ein Mittelständler normaler Größe nicht leisten – was allerdings keine Entschuldigung dafür sein muss, gar nichts zu tun, um das gesunde Verhalten der Mitarbeiter zu fördern: Colaautomaten aus der Firma verbannen und Mineralwasser anbieten, ein Zuschuss zum Beitrag der Mitarbeiter fürs Fitnessstudio und gesundes Essen in der Kantine – all das sind einfache Möglichkeiten und ein guter Start.

"Bildung und Gesundheit" – diesbezüglich liegt schon lange einiges im Argen. Warum man – als Beispiel – Schüler damit quält, den komplizierten Zitronensäurezyklus auswendig lernen zu müssen, den selbst Chemiker im Berufsalltag nicht brauchen, während sie durch die Schulzeit kommen, ohne sich auch nur einmal mit dem so wichtigen Säure-Basen-Haushalt des Körpers beschäftigen zu müssen, ist nicht nachvollziehbar und mit nichts zu rechtfertigen. Das oberste Ziel derer, die Bildungspläne aufstellen, sollte es doch sein, Kindern zuerst das beizubringen, was jeder im Leben braucht, anstatt sie mit nutzlosem Wissen für absolute Spezialisten abzufüttern. Zwar werden die Albstädter Akteure alleine es nicht schaffen, die baden-württembergischen Bildungspläne zu revolutionieren. Eine AG am Nachmittag kann jedoch jede Schule selbst einrichten, und auch bei der Volkshochschule Albstadt ist noch Luft nach oben, was die Gesundheitsbildung angeht.