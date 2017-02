Albstadt Gesundheit in der Schule: Paulus referiert

Albstadt-Ebingen. Peter Paulus, Professor für Psychologie am Institut für Psychologie der Leuphana Universität Lüneburg, ist – wie schon in der Auftaktveranstaltung der Reihe "Impulse – Gesunde Stadt Albstadt" – der Referent am Montag, 13. März, ab 16.30 Uhr in der Mensa des Gymnasiums Ebingen. Mit seinem Vortrag "Gesunde Schülerinnen und Schüler – mit psychischer Gesundheit gute Schule entwickeln" tritt er in den Dialog mit Experten von Beratungsstellen, des Projekts "stark.stärker.WIR, Schulen und Kindergärten" sowie mit Eltern und allen Interessierten. Außerdem wartet ein "Markt der Möglichkeiten" mit Infotischen.