Albstadt Gespalten

Ulrich Kunze, der Leiter des Referats Straßenplanung, ließ keinen Zweifel daran, dass das RP die Südtrasse bauen will und auf Einwände im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens nicht nur gefasst, sondern auch gut vorbereitet ist. Die Südumfahrung von Lautlingen ist nicht das erste Projekt dieser Art, bei dem seine Behörde Gegenwind bekommt – das hat Kunze durch Gelassenheit deutlich gemacht.

Wie es die meisten der gut 350 Zuhörer in der Turn- und Festhalle überhaupt an Polemik mangeln ließen an diesem Abend. Wie Oberbürgermeister Klaus Konzelmann es sich gewünscht hatte, wurde sachlich diskutiert – von einem kleinen Ausrutscher abgesehen. Ob die Sorgen jener Bürger, die näher an der geplanten Südtrasse wohnen als an der derzeitigen Ortsdurchfahrt, damit vom Tisch sind? Es sieht nicht danach aus – das zeigte der Plan, auf dem die Bürger nach der Diskussion Aufkleber platzieren durften, eindrucksvoll: Wer immer noch gegen die Südtrasse ist, klebte einen roten Punkt auf sein Haus. Wer die schnellstmögliche Umsetzung – und damit die Südumfahrung – favorisiert, einen grünen.

Das Ergebnis war eindeutig: Am südlichen Ortsende und im Eisental, also am gegenüberliegenden Hang, sitzen die Gegner, entlang der Ortsdurchfahrt die Befürworter. Da mochte Kunze noch so sehr betonen, dass man Lärmschutz-Grenzwerte einhalten werde – anders, als es an der Ortsdurchfahrt möglich ist.