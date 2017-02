Albstadt gesinA zieht um in die Zollernalbhalle

Albstadt-Tailfingen. Als Grund gibt die Stadt an, dass die Festhalle Ebingen ohne Verwendung des Obergeschosses zu klein sei – die Galerie ist aufgrund von Brandschutzvorschriften nicht mehr Teil der Ausstellungsfläche. Für die Zollernalbhalle bestehe für drei Jahre Planungssicherheit. Auch am neuen Standort geht es um die Themenfelder Therapie, Prävention, Wohlfühlen, Ernährung und Bewegung. Die gesinA bietet neben den Messeflächen drei Vortragsbereiche, eine Vorführungsbühne, Stellflächen für Sportangebote und vieles mehr. Wer sich beteiligen will, der wendet sich an Edith Koschwitz, Telefon 07121/21 08 64 oder 0173/ 74 870 66.