Albstadt Gesangsfeuerwerk auf Werkstattbühne

Das ändert sich jedoch schlagartig, wenn Steegmüller die Bühne betritt. "Es ist wie ein Schalter, der automatisch umgelegt wird", beschreibt er seine Metamorphose. Dann ist er in der Lage, ein musikalisches Feuerwerk zu entfachen. Dabei wirbelt er über die Bühne oder entpuppt sich in freien Improvisationen als rhythmisch versierter Stimmakrobat. Seine Soulstimme bietet von hell strahlend bis soulig-kraftvoll eine enorme Bandbreite. Begleitet wird Steegmüller von Jörg Bach am Schlagzeug, Ralf Gugel an der Gitarre, Arno Haas am Saxophon, German Klaiber am Bass und Wolfgang Fischer am Klavier.

Einlass ist ab 17.15 Uhr. Eintrittskarten für das Konzert gibt es nur an der Abendkasse.