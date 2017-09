Albstadt Gerettete bedankt sich vor Ort

Für den schnellen Einsatz, der ihr Leben gerettet hat, wollte sich Waltraud Gabert-Maute nun beim Roten Kreuz bedanken und kam mit ihrem Mann und ihrer Tochter in die Rettungswache in der Sonnenstraße, wo der Leiter des DRK Rettungsdienstes, Dieter Fecker, sie begrüßte – ebenso wie die beteiligten Mitarbeiter Christine Kneer, Svenja Conzelmann, Achim Schmidt, H. Hermann, Otto Appeler und Notarzt Peter Baur. "Das kommt leider nicht allzu oft vor", sagte Fecker mit Blick auf den Besuch der Geretteten. Aber genau diese positiven Rückmeldungen seien für die Mitarbeiter wichtig als zusätzliche Motivation in ihrem nicht einfachen Beruf.

Für künftige Stiche ist Waltraud Gabert-Maute übrigens bestens gerüstet: Sie trägt fortan einen sogenannten Notfall-Pen, ein Notfallset für Allergien, mit sich – damit sie die DRK-Helfer nur noch in entspannten Situationen und bei freudigen Anlässen wie am Donnerstagabend zu sehen bekommt.