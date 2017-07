Albstadt Gerechter – aber auch teurer

An diesen Angeboten selbst ändert sich nichts. Das an der Ebinger Kirchgrabenschule ist am umfangreichsten: Man kann wahlweise morgens, mittags, sowohl morgens als auch mittags oder aber den ganzen Tag Betreuung ordern – mehr Flexibilität geht schlechterdings nicht. Die Schalksburgschule bietet insgesamt zwölf Stunden und fünf Minuten Betreuung an und wird von der Stadt ebenso der Kategorie drei – 46, 35, 23, acht – zugeschlagen wie die Tailfinger Lutherschule mit elf Stunden und 40 Minuten, die Ebinger Oststadtschule mit zehn Stunden und 15 Minuten, die Truchtelfinger Schule an der Sommerhalde mit elf Stunden und 50 Minuten und die Pfeffinger Eyachquell-Grundschule mit zehn Stunden und 45 Minuten.

Die Schillerschule in Onstmettingen bringt es auf neun Stunden und 40 Minuten und fällt unter Kategorie zwei. Die Lautlinger Ignaz-Demeter-Schule, die Langenwand-Schule und die Wilhelm-Hauff-Schule liegen allesamt unter acht Stunden.

Für die Stadt bringt die neue Entgeltordnung unter anderem höhere Einnahmen mit sich; diese dürften von derzeit 93 244 Euro auf rund 101 000 Euro steigen. Wichtiger fand Siegfried Schott von den Freien Wählern, dass es bei der Abrechnung künftig gerechter zugeht. Die Sozialdemokraten fänden es freilich noch gerechter, wenn gar keine Entgelte erhoben würden und verweigerten der aus ihrer Sicht familienunfreundlichen Tariferhöhung die Zustimmung.

Mitglieder des Gremiums bezeichnen anstehende Erhöhung als "moderat"

Susanne Feil von den Grünen fände eine gebührenfreie Betreuung ebenfalls wünschenswert, desgleichen eine Ausweitung des flexiblen Angebots der Kirchgrabenschule auf andere Schulen, fand die anstehende Erhöhung aber noch "moderat".

Das selbe Wort verwendete auch Roland Tralmer; der CDU-Fraktionschef gab außerdem zu bedenken, dass die verlässliche Grundschule trotz Gebühren bezuschusst werden müsse. Die neuen Gebühren sollen künftig alljährlich den Landesrichtsätzen angepasst werden.