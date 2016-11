Albstadt Gemütliches Fest am Lagerfeuer

Nun ist das Laternenfest in die erste Runde gegangen. Auf dem Gelände des Turnerheims Bol gab es in winterlicher Atmosphäre etwas für jeden. Zwischen den ganzen Lichterketten und Hunderten von Kerzen standen drei kleine Marktstände, an denen man selbst gemachtes Weihnachtsgebäck, Liköre oder Waffeln kaufen konnte. Außerdem gab es Würste im Wecken und – lecker bei den eisigen Temperaturen – heiße Gulaschsuppe.

Die Kinder des Vereins, die Laternen gebastelt hatten, starteten mit ihren bunten Laternen zu einem kleinen Umzug über den Bol. Anschließend flackerte in der selbst gestalteten TVT-Feuertonne ein Lagerfeuer, an dem die Erwachsenen mit Glühwein – weiß oder rot – und die Kinder mit Punsch den Abend genießen durften.

Im Turnerstüble wartete Unterhaltung mit Rosa und Peter Lang und ihren Freunden, welche für die Gäste sangen. Marcus Agarico mit seiner Gitarre sorgte für das Lagerfeuer-Flair, bis der Abend dann in aller Gemütlichkeit ausklingen konnte.